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g1tarist
Цены на московские машино-места установили новый рекорд
Такой высокий показатель зарегистрирован впервые за всю историю наблюдений.

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С каждым годом количество автомобилей в Москве становится все больше, что негативно сказывается на системе парковок из-за недостаточного количества машино-мест на них. Все это привело к тому, что по данным полученным РБК из статистики Росреестра, только за I квартал наступившего 2024 года стоимость таких мест поднялась сразу на четверть, по сравнению с IV кварталом предыдущего года. Общее количество полученных при этом денежных средств за этот период составило 3,31 миллиона рублей.

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Причины, повлекшие небывалый скачек цен

  • Эксперты рынка, после тщательного анализа, привели несколько причин произошедшего подорожания.
  • Главным фактором, по их мнению, является быстрый рост себестоимости всего строительства из-за необходимости искать новые пути и схемы поставок оборудования, материалов. Все это произошло на фоне многочисленных введенных санкций.
  • На ситуацию в целом повлиял также рост инвестиций граждан в данную сферу, где многие приобретают машино-места не для своего личного пользования, а для дальнейшей перепродажи, получения постоянного дохода при сдаче их в аренду. Наиболее ярко это выраженно в спальных районах, в непосредственной близости от новостроек, именно там, где имеется повышенный спрос на парковочные места.

При этом специалисты замечают обратную тенденцию на рынке нежилой недвижимости, где отмечается резкий спад потребительской активности, составляющий более 35% лишь за I квартал текущего года.

Повышенный интерес людей к недвижимости этого типа начал отмечаться еще летом прошедшего года, когда возросло число взятых кредитов, займов, где основной целью их оформления было указано приобретение гаражей и парковочных мест. Их стало в полтора раза больше, чем в предыдущие сезоны.

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