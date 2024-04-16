Лидером марта стал отечественный лимузин — бронированный ЗИЛ-41052 выпуска 1991 года, на котором ездил Ельцин.

Очередное голосование за лучший автомобиль месяца, который выставлялся на продажу на сервисе Авто.ру, завершилось. После подведения итогов стало известно, что почетное место занял ЗИЛ-41052 - отечественный бронированный лимузин. И это при том, что в марте, как и всегда, в списке претендентов были даже европейские спорткары, не только очень дорогие, но и очень редкие.

По утверждению продавца, пробег четырехдверного лимузина 1991 года составляет всего лишь тридцать восемь тысяч километров. И часть пробега приходится на президентство Бориса Ельцина — глава государства ездил именно в этой машине. Правительственный седан ни разу не попадал в аварии. Возможно, именно совокупность факторов определила цену автомобиля — продавец оценил его почти 60 миллионов рублей, но покупатель, который был бы готов столько заплатить, пока не нашелся.

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Но при этом на отечественный броневик отдали свои голоса многие, процент проголосовавших составил 21%, что сделало ЗИЛ единственной машиной, которая преодолела отметку в 20% голосов. Например, Bugatti Mistral, который занял второе место по итогам голосования, получил 17% голосов, при этом покупатель утверждал, что продает сразу две машины — за 11 миллионов евро и за 9, 5. Но купить ни одну из них уже не получится, поскольку с продажи их сняли.

Такой раритет, как Mercedes-Benz 300 E 3.2 AMG, а также Ламборгини Миура преодолели планку, которая составляет 10% голосов. При этом такие спорткары, как Aston Martin DB9 LM, Honda NSX, а также приятный кабриолет Nissan Figaro были практически полностью лишены внимания голосовавших.

А вот в январе победу одержала марка Ferrari — суперкар F40 стал победителем голосования, причем разрыв со вторым местом тогда составил меньше одного процента. Тогда машину оценили в 300 миллионов рублей.