Это электрокар, способный ускориться до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Компания мир-дистрибьютор анонсировала в Москве уникальную модель китайско-английского бренда – родстер Cyberster. Модель оснащена батарейным приводом. На торгах выставлена ориентировочная цена 9.6 миллиона рублей. Официальное начало продаж с сентября. Модель имеет несколько интересных технических особенностей. Ускорение до 100 км/ч за 3.2 секунды. Также дистрибьютор анонсировал еще четыре модели MG для рынка России.

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Концерну SAIC принадлежит марка MG. Разработка производилась в Китае. Однако некоторые черты перекликаются с английскими. Авто обладает уникальным дизайном. Каждая из дверей подъёмная, верх выполнен из ткани, сложить его можно за 10 секунд. Длина авто составляет 4,5 метров. Колесная база равняется 2.69 метра. В России продажи анонсированы с двухмоторной силовой установкой. Мощность 544 л. с. и 725 Нм. Питание моторов осуществляется за счет 77 киловаттной батареи. Запас хода 850 км по циклу CLTC. Также производители анонсировали одномоторную модификацию, 314 мотор и компактная батарея на 64 кв/ч. Модель оснащена двумя независимыми передними и задними подвесками. Также сюда встроена тормозная система Brembo. Также в комплектацию входят спортивные кресла, медиасистема последнего поколения с процессором Snapdragon 8155. Также три встроенных экрана. По официальным данным, дистрибьютором уже запущены продажи. Поставка родстера MG Cyberster будет осуществляться по схеме параллельного импорта. Процедура оформления будет осуществляться сразу на покупателей. Это позволит избежать повышенного утильсбора. Гарантия на спорт кар предоставляется сроком на три года. Также официальная фирма мир-дистрибьютор со временем обещает расширить линейку автомобилей до 10 экземпляров модельного ряда.