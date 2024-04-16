А главное - сколько стоит ремонт этих моделей китайских автомобилей.

В начале 2024 года появились значимые выводы о китайских автомобилях, где Geely, Chery, Haval чаще всего оказываются в ДТП. В информации от «Страхового дома ВСК», более 60% всех подобных инцидентов связаны именно с этими марками. Владельцам автомобилей марки GAC приходится сталкиваться с самыми высокими затратами на ремонт после столкновений.

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Согласно этим данным, средняя сумма возмещения за ремонт автомобилей марки GAC по ОСАГО составляет 152 000 рублей. Значительные суммы также требуются для Haima (124 000 рублей) и Hafei (123 000 рублей), в то время как Dongfeng, JAC и Tank предлагают более доступные варианты ремонта в районе 58—59 000 рублей. Статистика показывает, что средние выплаты за ДТП с участием Haval составляют 62 000 рублей, а для Chery и Geely — соответственно, 67 000 и 69 000 рублей.

Общее количество ДТП китайских автомобилей увеличилось на 48%. Согласно статистике, наиболее часто попадающими в аварии моделями являются: Chery Tiggo 7 Pro (10%), Haval Jolion и F7 (8 и 6%), а также Geely Coolray с 5%. Рост популярности китайских автомобилей в целом и конкретных моделей и марок в частности привел к их преобладающему положению по частоте ДТП.

Самое большое количествово ДТП с участием китайского автопрома зафиксировано в Москве и Московской области-22%. Санкт-Петербург и Краснодарский край занимают, соответственно, второе и третье места с показателями 5,5 и 4%.

Российский Союз Автостраховщиков идентифицировал регионы, где чаще всего водители ездят без ОСАГО. В среднем в стране 8.3% нарушают это правило, но в отдельных регионах, как в Ингушетии, доля таких случаев может достигать 77.8%. С увеличением популярности китайских автомобилей на рынке необходимо также уделять больше внимания правилам дорожного движения для снижения риска аварий. За последние годы китайские автомобили становятся всё более популярными на российском рынке, что, как показывают данные статистики, сопровождается и увеличением числа ДТП с их участием.