Обновления Lada Vesta: новые модели и ценовая политика

АвтоВАЗ продолжает модернизировать свою линейку автомобилей Lada Vesta, представив обновленные прайс-листы на популярную модель в различных вариантах кузова. Существующая 90-сильная версия уступила место более мощному 106-сильному двигателю, что привело к изменениям в ценовой политике: стоимость седана Vesta увеличилась на минимум 220 тысяч рублей, а универсала Vesta SW Cross — на 342 тысячи.

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Сохраняя базовую комплектацию Comfort, четырёхдверная модель Vesta претерпела некоторые изменения: из оснащения были исключены подушки безопасности, но зато добавлено водительское кресло с регулировками по высоте, а также улучшенный двигатель, отвечающий стандарту «Евро-5». Эти изменения сказались на цене 106-сильной Весты, которая теперь доступна по более привлекательной цене в 1 459 900 рублей после учёта скидки в 220 тысяч.

Цены на универсалы остались без изменений, однако самые доступные версии были исключены из прайс-листов, вызывая увеличение цены на Vesta SW до 1 639 900 рублей и на более спортивный кросс-универсал до 1 853 900 рублей. Предполагается, что это связано с прекращением производства предыдущей 90-сильной версии Весты.

В настоящее время автомобили Lada Vesta предлагают две мощные опции: 106-сильный двигатель с механической коробкой передач и 122-сильный объёмом 1,8 литра, которому ассистирует вариатор. Эти новые модели уже доступны к продаже с ценой, начинающейся от 1 588 900 рублей, обещая потребителям более современные и эффективные варианты Lada Vesta.

Эти изменения в модельном ряду Lada Vesta свидетельствуют о стремлении АвтоВАЗа к постоянному совершенствованию и адаптации к требованиям рынка. Увеличение мощности двигателей, улучшенное оснащение и более привлекательные цены делают автомобили Lada Vesta еще более конкурентоспособными на рынке. Покупатели могут ожидать от обновленных моделей большего комфорта, безопасности и эффективности вождения.