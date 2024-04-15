Причем даже у военнослужащих ВСУ, находящихся на ЛБС.

После почти полугода яростных обсуждений, критических замечаний и громких заявлений Верховная рада Украины (ВРУ) наконец-то приняла новый законопроект о мобилизации. Данная новость немедленно нашла отклик в сердцах украинских граждан и военных, которые уже оценили все пункты принятого закона, а скоро еще и станут участниками его прямого применения. Так, кроме того, что теперь все мобилизованные не могут уйти со службы добровольно, а власть имеет законную возможность изъять «лишний» автотранспорт, в законопроекте протолкнули невозможность демобилизации ранее призванных граждан.

Видя такое, украинские журналисты немедленно отправились в линейные части украинской армии, чтобы из первых уст узнать мнение военнослужащих ВСУ о творящемся. Бойцы украинской власти оказались, мягко говоря, в недоумении по поводу происходящего и высказывались о новом законе крайне негативно. В частности, один из военных высказал мысли, что «добровольно покинет часть», а другой защитник «свободной и независимой» начал рассуждать про «перестрелять их всех». Вполне вероятно скоро появятся ролики от официальной власти, в которых бойцы ВСУ радостно рассказывают про то, как они рады служить отечеству и им вообще не хочется возвращаться на «гражданку» пока идут военные действия.

реклама

Однако, кроме явно негативных высказываний, некоторые военнослужащие ВСУ высказали мнение, что украинской армии необходима ротация и желательно, чтобы новые силы попробовали жизнь на ЛБС. Видимо под этим подразумевается, что «старичков» можно и нужно отправлять в тыл для отдыха, пока новобранцы осознают полностью куда попали. В любом случае, можно прогнозировать, что украинское общество начнет бродить еще сильнее и эти брожения с новым законом перекинуться и на ВСУ, которые и так отличались весьма специфическими настроениями в отношении власти.