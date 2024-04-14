Предполагается, что среди населения может возникнуть паника из-за нового законопроекта о мобилизации.

Западная пресса вовсю рассуждает о последствиях принятия украинской властью нового законопроекта о мобилизации, который от нее, власти, требуют «друзья» Киева.

В частности, американское издание The Washington Post рассуждает на тему, что принятие нового закона приведет к паническим настроениям среди гражданского населения страны. При этом газета отмечает, что большая часть украинцев поддерживает действия власти, но не горит желанием отправляться на передовую.

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Напомним, что Киев уже не первый месяц рассматривает принятие нового законопроекта о мобилизации, который позволит набрать в ВСУ необходимое количество «мобилизационного ресурса», не желающего идти в армию добровольно. При этом в проекте указываются такие интересные пункты, как отсутствие демобилизации после 36 месяцев службы, отъем лишнего автотранспорта и снижение возраста призывников. Все эти факторы могут привести к нарастанию панических настроений среди жителей страны.

Стоит отметить, что американская газета слегка играет фактами и преувеличивает степень поддержки населения власти Зеленского. От нового закона уже начинают убегать не только простые мужчины призывного возраста, но и служащие той же пограничной службы, которых только теоретически могут привлечь в ряды ВСУ. На этом фоне вообще не удивительным выглядит попытка вывоза мальчиков-подростков почти достигших 18 лет за границу с целью уберечь от призыва в ряды ВСУ.

И на этом фоне TWP рассуждает еще на тему демографического кризиса, который разгорается на Украине. Было бы странно, если бы его там не намечалось, так как только по официальным данным количество потерь ВСУ уже насчитывает около 400 тысяч человек. При этом сегодня ВСУ находится в не лучшем состоянии и по причине проблем с вооружением и боеприпасами, что также не повышает выживаемость отдельного бойца.