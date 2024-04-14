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В Германии стартовал выпуск обновленного Volkswagen Golf VIII
«Сигнальным» хэтчем стал Golf особого оттенка синего в топовой комплектации Style.

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В концерне Volkswagen объявили о выпуске новой модели. Восьмой Golf рестайлинг начали собирать на заводе в Вольфсбурге в Германии. Первый образец в цвете синий металлик – это хетчбэк топовой комплектации Style.

Производство рестайлинговой восьмерки стартовало в 2024 году, через 50 лет после выхода Golf первого поколения. Golf оказался одним из самых успешных автомобилей у Volkswagen. За все время выпущено более 35 миллионов экземпляров. Причем около половины машин было собрано в Вольфсбурге. В этом городе находится штаб-квартира автомобильного концерна, а сам завод является одним из крупнейших автопредприятий в мире.

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Версия 2024 года обзавелась обновлением в дизайне и техническом оснащении. Прежде всего, это видоизмененная передняя часть автомобиля и новое световое оборудование. В салоне – сенсорный экран и голосовой помощник на основе ChatGPT. Также в числе новинок – логотип VW с подсветкой и диодная полоса воль края капота.

Рулевое колесо всех версий снабжено физическими клавишами, хотя ранее топ-комплектации дополнялись сенсорными кнопками. От сенсора отказались из-за замечаний со стороны автовладельцев.

Восьмая линейка также дополнена эксклюзивной версией, посвященной полувековому юбилею Golf. Она называется Edition 50, а базируется на комплектации Style. Видимая отличительная черта лимитированного авто – трехмерный значок «50» на дверных стойках. Среди дополнений – легкосплавные 18-дюймовые диски и заводская тонировка стекол.

Скорее всего, образец 2024 года станет последним крупным обновлением для Golf с бензиновым мотором. При переходе с восьмого на девятое поколение компания планирует перевести машину на электродвигатель. Произойти это должно уже к концу текущего десятилетия.

#volkswagen #golf
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