Дебют новинки состоится 18 апреля.

Компания Mazda опубликовала первое видео, в котором показала, как будет выглядеть новый кроссовер Mazda CX-80, ориентированный на европейский рынок. Полная презентация автомобиля назначена на 18 апреля, новинка станет флагманским кроссовером Mazda, так как будет значительно больше уже существующего CX-60. Жители Европы смогут приобрести новый вседорожник уже в мае, а дилеры представят модель только осенью. Стоимость CX-80 еще неизвестна, однако, новый кроссовер, конечно, будет дороже, чем нынешний CX-60, цена которого начинается от 48 тысяч евро.

Тизер демонстрирует только часть машины, однако уже по этим деталям можно сделать некоторые предположения. Во-первых, в задней части справа расположен лючок бензобака, кажущийся довольно крупным, однако он может скрывать разъем для зарядки, так как автомобиль также имеет скрытое отверстие и на левом боку. Боковые окна кажутся длиннее, чем у CX-60, однако выполнены в схожей форме и украшены широкой хромированной окантовкой.

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Во-вторых, предполагается, что длина автомобиля дойдет практически до 5 метров, при этом колесная база составит около 3 метров, то есть эти показатели у новой модели будут примерно на 200 мм больше, чем аналогичные у кроссовера CX-60. В связи с этим ожидается, что вседорожник будет иметь три ряда сидений с шестью или семью сидениями.





Кроме того, в интернете активно распространяются слухи о том, что новинка унаследует гибридную трансмиссию прошлой модели, имеющую мощность до 327 л. с., а также будет оснащен традиционными ДВС.

В Америке предложены варианты автомобиля с индексами CX-70 и CX-90, однако отличаются они только количеством сидений, в то время как остальные параметры и размеры схожи. Ожидается, что для европейского же рынка, модели с разными индексами будут иметь больше различий.