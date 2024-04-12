Если закон примут - новая норма вступит в силу 1 марта 2025 года.

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности все же могут поставить на учет — по крайней мере, российские депутаты решили вернуться к этой идее. Законопроект, который предусматривает такой учет, уже рассмотрели на заседании профильной рабочей группы, в котором приняли участие чиновники из Министерства транспорта. Документ может быть принят — и в таком случае с марта 2025 года в России заработают новые нормы. Что в них прописано?

Физические и юридические лица, а также предприниматели будут обязаны вносить такое транспортное средство в федеральный реестр, это необходимо для того, чтобы осуществлять контроль за тем, насколько владельцы электросамокатов и других подобных средств соблюдают правила движения, также это позволит в целом отслеживать ситуацию с эксплуатацией СИМ в РФ.

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На обращение к оператору реестра и постановки на учет владельцу транспортного средства будет даваться десять дней с момента покупки. А для упрощения процесса может быть разработана специальная форма, которая позволит делать все через портал Госуслуги.

Рабочая группа разрабатывает вопрос о том, какие данные будут вноситься в реестр. Например, если говорить о данных владельцев, то все будет зависеть от его статуса — для физических и юридических лиц перечень этих данных будет разны, но в любом случае потребуется адрес регистрации, номер паспорта и ИИН для обычного гражданина. Также необходимо будет вносить данные и о транспортном средстве.

Правда, пока непонятно, какая судьба ждет этот проект, поскольку в феврале партия ЛДПР уже предлагала подобные решения, но ее законопроект парламентариями был отклонен как недостаточно проработанный. Именно такая была формулировка, и в частности указывалось, что в документе не учитывается то, какая нагрузка ляжет на регистрационные органы.