Эту информацию журналистам подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Рестайлинговая версия Aurus Senat будет представлена 7 мая — именно на эту дату намечена инаугурация российского президента. Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг, подтвердил журналистам информацию о том, что обновленный седан будет представлен именно в этот день. До этого соответствующая дата называлась, но без официального подтверждения, так что информация вызвала волну интереса.

Формально Aurus Senat выпускают еще с 2018 года, но до сих пор его тиражи нельзя было назвать внушительными. Так, в позапрошлом году продали всего 31 экземпляр, а в прошлом хоть и намного больше, но в абсолютных цифрах — всего 115 штук. Информации о том, какая именно часть была приобретена государственными структурами, нет, а без этого невозможна и объективная оценка реального спроса у частных покупателей.

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Мантуров еще прошлой осенью поделился информацией о модернизации Сената. Но информации о конкретных «обновках» для модели нет до сих пор. Версия, которая актуальна сейчас, оснащается 598-сильной гибридной установкой на основе двигателя V8. Это полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач, которая имеет девять диапазонов, такой седан сейчас можно купить примерно за 47 миллионов рублей.

Министр объявил о том, что в марте же стартует производство рестайлинговой версии. Кроме того, по словам министра, товарную линейку Aurus планируется пополнить новыми моделями, которые будут доступны потребителям и которых будет как минимум четыре. В феврале Мантуров рассказывал о планах на совместное производство с какими-то неназванными зарубежными партнерами. В качестве производственной площадки предполагается использовать расположенный в Санкт-Петербурге бывший завод «Тойота». В настоящий момент производственные помещения принадлежат НАМИ.



