В этом году она штатно получила комплекс систем безопасности EyeSight.

Версия Cup Car Basic модели Subaru BRZ — это по сути заготовка для гоночной машины, и теперь купе снова доступны для заказа в Японии. К тому же 2024 год добавил в ее штатную комплектацию комплекс систем безопасности EyeSight. Для машины, которая будет ездить преимущественно по треку, добавление ассистентов водителя выглядит несколько странно, однако это уже свершившийся факт. Обновлением также был затронут и каркас безопасности. Форма у него немного изменилась, но точки крепления шеститочечного ремня безопасности сохранились на месте.

Что касается остального то Cup Car остался неизменным, если сравнивать его с предыдущими версиями, которые выходили на протяжении двух лет. В версии все также нет шторок и боковых подушек безопасности, отсутствует и мультимедийная система. Ради того, чтобы снизить массу машины, минимизировали отделку салона и убрали шумоизоляцию. Узнать машину снаружи легко — у нее шины 205/55 R16 с черными штампованными дисками.

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У Subaru BRZ Cup Car шестиступенчатая «механика» — и это единственная доступная для нее коробка передач. Стандартный оппозитный двигатель имеет объем 2,4 литра и в японской спецификации он выдает 235 «лошадок». Поскольку у машины по умолчанию большие нагрузки, инженеры предприняли соответствующие меры: было улучшено охлаждение заднего дифференциала повышенного трения и добавлен масляный радиатор.

«Раздетая» версия Subaru BRZ впервые была представлена два года назад. При этом интересно, что ее также получила и машина, которую часто называют «близнецом» купе от Subaru — имеется в виду Toyota GR 86, тоже купе. Первые модели гоночной версии стоили 3 миллиона 340 тысяч йен. К настоящему моменту цена выросла — она составляет 3 миллиона 700 тысяч йен, или, по текущему курсу - 2 миллиона 260 тысяч рублей.