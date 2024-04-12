Starlink - это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX.

Вооруженные силы России в настоящее время активно используют американскую систему «Старлинк» в собственных целях и американские власти хотят с этим активно бороться. Так один из заместителей главы Пентагона чиновник Пламб заявил изданию Defense One, что работы над этим ведутся, но пока этому препятствую некоторые законодательные моменты и неспособность компании SpaceX помешать русским.

Стоит напомнить, что компания миллиардера Илона Маска предоставляет ВСУ широкополосную, а главное полностью зашифрованную, связь через свои ретрансляторы. Однако российские военные научились использовать терминалы «Старлинк» и теперь американские власти, компания SpaceX и ВСУ пытаются решить эту проблему. Однако по заявлениям Пламба этот процесс может затянуться, так как сложно понять кто именно подключен к сети. Ведь Россия использует не только официально купленные или захваченные терминалы, но и изделия, приобретенные на черном рынке.

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В тоже самое время украинские военные активно используют «Старлинк» в своих целях и это стало одной из причин быстрой перегруппировки ВСУ в начале СВО. Именно компания Маска обеспечила связь, после того как российские ракеты и бомбы «демонтировали» местные системы. При этом Маск не раз пытался заявлять, что он за мир во всем мире и вырубить «Старлинк» на Украине, но американские власти и солидные платежи победили миролюбие предпринимателя.

Например, в течении 2023-го ВСУ перевели на счет компании SpaceX почти 23 миллиона долларов в качестве оплаты услуг корпорации. Именно в эту систему влезают российские военные и используют сеть в своих целях. К примеру, через нее, по некоторым данным, идет наводка дронов-камикадзе «Герань» на военные объекты украинской власти. Вполне вероятно, что и есть возможность подключения к украинскому траффику с целью ведения разведывательной деятельности.