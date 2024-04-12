Такое вот заявление Зеленского появилось в немецкой прессе.

Построенный Российской Федерацией мост через Керченский пролив продолжает раздражать официальные киевские власти, которые не перестают делать громкие заявления по этому поводу. Так украинский президент Владимир Зеленский в своем интервью немецкому изданию Bild поделился планами по поводу военных действий на востоке страны. С его слов выходит, что Вооруженные силы Украины нанесут в 2024-м году новый контрудар, по мнению украинских властей успешный, и частью задач армии будет уничтожение Крымского моста, как одной из главных артерий РФ.

В своем интервью Зеленский много разглагольствовал на тему боевых действий и положения на Украине и затронул тему, связанную с Крымским мостом. Также кроме вышеупомянутого стратегического объекта под удар ВСУ должны попасть другие мосты, по которым идет снабжение и переброска российских войск на территорию Украины. Дополнительно президент Зеленский отметил уничтожение военных аэродромов ВКС РФ, с которых происходят налеты российской авиации на тыловые объекты украинской армии.

реклама

Стоит отметить, что новый украинский «контрнаступ» не имеет четкого направления удара и более того непонятно какими именно силами он будет проводиться. У ВСУ сегодня наблюдаются серьезные проблемы с вооружениями и боеприпасами, а также почти все резервы истощены и требуют насыщения «мобилизационным ресурсом».

Что касается заявления Зеленского по поводу Крымского моста, то украинская власть регулярно начинает рассказывать про его «демонтаж». Так, внесенный в список террористов и экстремистов глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов буквально на этой неделе рассказывал, что мост крайне защищён и требует основательного подхода. С его слов выходит, что этот инфраструктурный объект сегодня является приоритетным для спецслужб Украины. Также неизвестный сотрудник той же службы рассказал британской прессе, что «Крымский мост будет снесен в первой половине 2024-го года».