Сервис уже начинает поиск тестировщиков.

В мире видеоигр появилась горячая новость: "Яндекс" запускает свой собственный игровой сервис под названием "Плюс Гейминг"! Это прекрасная возможность для всех любителей игр, кто мечтал наслаждаться последними хитами, не обладая мощным компьютером.

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Сервис уже начинает поиск тестировщиков. Если вам интересно стать частью команды первопроходцев, просто зайдите на официальный сайт и оставьте заявку.

"Плюс Гейминг" обещает, что теперь для игры вам будет нужно только подключение к интернету со скоростью от 30 Мбит/с и компьютер на Windows 10 или выше. И самое важное, что сервис будет доступен не только для пользователей Windows. Владельцы устройств на macOS тоже скоро смогут присоединиться к игре.

Что касается цен, то игра обойдется вам в 55 рублей за час с подпиской на сервисы "Яндекса" и в 80 рублей без неё. Дополнительно может понадобиться оплатить подключение к игре, в зависимости от нагрузки на сервера, но это не превысит 250 рублей.

При запуске сервиса игроков ждет более 150 игр, включая последние новинки от Steam и проекты от Lesta Games. Стабильная работа сервиса пока гарантируется в центральных регионах России, что обещает отличное качество и минимум задержек.