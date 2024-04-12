Был перехвачен над Красным морем хуситским дроном-камикадзе

Йеменские хуситы из «Ансар Алла» продолжают поддерживать палестинское движение ХАМАС и регулярно пробуют на зуб оборонительные системы западных военных кораблей. Однако на этот раз они выбрали своей целью не грузовой транспорт, а целый порт и направили на него один из своих дронов-камикадзе. Однако беспилотный аппарат не долетел до пункта назначения и был успешно перехвачен израильской системой ПВО «Железный купол», которая была размещена на одном из корветов.

Пресс-служба ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля) сообщает про попытку йеменских хуситов атаковать порт Эйлат нынешней ночью. БПЛА был обнаружен РЛС комплекса C-Dome и в него ушло сразу две противовоздушные ракеты. При перехвате воздушной цели был зафиксирован взрыв, что объясняется детонацией взрывчатого вещества в самом беспилотнике. В портовом городе Эйлат объявили воздушную тревогу, которая продлилась несколько часов пока военные не убедились в отсутствии угроз с неба.

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Стоит отметить, что ракеты комплекса «Железный купол» стоят немалых денег, а хуситские дроны наоборот крайне дёшевы в производстве. Так что нельзя назвать ночную атаку провальной для «Ансар Алла». Да и стоит понимать, что хуситами руководят иранские военные и таким образом вероятно проводится разведка возможностей израильской системы.