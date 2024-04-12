Российские бойцы занимают украинские позиции и готовятся к дальнейшему продвижению

Украинская сторона начала открыто признавать, что дела на Авдеевском направлении у ВСУ идут крайне печально и они потеряли все позиции к востоку от Умерово. Сообщается, что ранее занимаемые украинскими военными позиции занимаются российскими войсками, но те продолжают вести активное наступление к юго-востоку от вышеупомянутого населенного пункта и продвинулись почти на 1,2 км южнее, начав охват.

В течении последних нескольких недель ВС РФ громили украинские бригады на так называемой «второй линии обороны», состоящей из сел Тоненькое, Орловка и Бердычи. После прорыва линии Тоненькое – Орловка российская армия продвинулась вперед почти на 5 км в глубину украинской территории и вынудила ВСУ отступить. Теперь украинские военизированные формирования занимают уже «третью линию обороны Сырского» Умерово – Яснобродовка, но и она уже под плотным огневым контролем ВС РФ.

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Стоит отметить, что ситуацию для ВСУ осложняет тот факт, что недавно было занято Первомайское, которое подпирало один из флангов обороны. Теперь войска украинской власти скапливаются в Нетайлово, но и оно не является серьезной оборонительной позицией, так как его банально не успели подготовить к боевым действиям. Да и площадь Нетайлово довольно маленькая и там негде размахнуться в деле фортификации.

При этом российские войска стремятся взять под контроль Карловку, так как через нее шел основной поток резервов в этом направлении. Прерывание переброски украинских подкреплений приведет к еще большему ускорению продвижения российских войск.