Они теперь самостоятельно решают проблему с защитой от дронов.

Еще в далеком 2020-м году многие военные мира откровенно смеялись, видя российские танки с защитой верхней полусферы ПТРК типа «Джавелин». Однако, когда началась СВО стало понятно, что установка «мангалов» оказалась отличным решением, но не против ракет, а против дронов-камикадзе. С того времени такая защита приобретает более продуманный вид, но ее начали устанавливать непосредственно на заводах, производящих военную бронированную технику.

Российские военкоры опубликовали фотографию танка Т-72 ВС РФ с новой противодроновой защитой, которая призвана прикрыть наиболее уязвимые участки тяжелой бронированной машины. Конструкция выглядит, как множество металлических экранов, которые полностью прикрывают башню и борта Т-72. При этом силуэт ОБТ резко изменился и издалека он больше не напоминает изделие «Уралмаша».

реклама

В первую очередь подобные экраны предназначены для защиты от FPV-дронов, которые использовали для нанесения ударов по уязвимым местам. И если прилет в моторно-трансмиссионный отсек не столь критичен для экипажа, то вот башня оставалась лакомой добычей. Именно поэтому ее и прикрыли в первую очередь, но раньше это были либо наварные решетки, либо растянутые на штырях сети. Экраны в этом плане оказались куда более эффективными, так как не только взводят боеприпас, но и снижают могущество кумулятивной струи, которая добирается до брони в рассеянном виде.

Боковые экраны также призваны защитить танк от подобных «подарков», но при этом способны защитить машину от осколков артиллерийских снарядов. Неизвестно точно насколько падает маневренность обвешанного Т-72, но в плане живучести он стал намного более интересным. Вполне вероятно скоро на эту внешнюю броню начнут навешивать динамическую защиту для еще большей эффективности защиты.