По его словам, Сербия должна согласовывать свою внешнюю политику с ЕС.

В последнее время президент Франции Эмануэль Макрон начал изображать из себя Наполеона на минимальных настройках. Глава Франции угрожает России вводом контингента на Украину, пытается призвать страны ЕС к более активным действиям, а вот теперь буквально «наехал» на Сербию со словами, чтобы та не вела свою внешнюю политику без согласования с Евросоюзом. Мол, как заявляет Макрон, все европейские страны должны стать едиными перед российской угрозой и иметь однозначное мнение по поводу украинского вопроса, а Белград выбивается из их стройных рядов.

Более того глава Франции начал рассказывать, что Вучичу нужно отказаться от своей политики в отношении РФ и Украины, так как в противном случае их евроинтеграция может затянуться и нужно предпринимать больше усилий в этом направлении. При этом Макрон начал рассказывать, что вступление в Евросоюз – это суверенное решение каждой страны и на него не должны влиять внешние факторы. Однако, несмотря на все попытки Вучича сохранять независимую политику, Сербия важный регион Балканского полуострова и ее продолжают давить со всех сторон. Например, с помощью пограничных конфликтов с соседними странами.

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Тут также стоит отметить, что несмотря на все заявления Вучича и его правительства, Сербия все-таки отправляет на Украину военную технику. И тут это объясняет не только внешнее давление, которое обязательно присутствует, но и вопросы собственной выгоды. Ведь несмотря на все слова, Сербия остается на собственной воле и ей нужно как-то выживать и получать деньги для государственного бюджета.