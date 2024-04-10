Такую возможность по словам украинцев якобы обсуждают западные военные.

Ход российской спецоперации на Украине явно идет не в пользу последней и их информационные средства начинают рассказывать про самые невероятные сценарии «спасения». В частности, появилась информация про то, что западные войска в составе нескольких корпусов могут войти на территорию «свободной и независимой» и «заморозить» конфликт с РФ, встав по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет украинский ТГ-канал "Страна.ua", который ссылается на слова одного из военнослужащих ВСУ, направленного на запад для получения особого обучения.

Согласно выданному телеграмм-каналом материалу некий военнослужащий Вооруженных сил Украины по имени Сергей Алымов заявил, что западные инструкторы, обучающие отправленных туда украинцев, обсуждают возможность вмешательства в конфликт в виде своеобразного миротворческого контингента, который разделит обе стороны и тем самым остановит боевые действия. При этом упоминалась сумма, за которую военные решаться отправиться туда, а именно 10000 евро в месяц.

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«Западные инструкторы уже обсуждают, что могут приехать в Украину в составе контингента, который разделит ВСУ и российскую армию для «заморозки» войны» - рассказывает украинский военный.

Стоит отметить, что ввод миротворческого корпуса возможен только с разрешения российской власти, но Москва на это не пойдет по объективным причинам. В противном случае, если НАТО все-таки решится ввести войска, то это сделает их участниками конфликта на стороне ВСУ со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому такой формат «заморозки» военных действий крайне маловероятен.

С другой стороны, Эмануэль Макрон продолжает бряцать оружием, а в Румынии заметили скопления французских танков и военных контингентов. Также в начале года британские аналитики предоставляли возможный план развития СВО. Согласно ему войска НАТО войдут на Украину и начнут выполнять роль пограничников, а ВСУ сможет сконцентрироваться в единый кулак и дать отпор ВС РФ. Правда эти заявления звучали еще до падения «фортеции Авдеевки», и сегодня эта риторика немного поутихла.