Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Украинский ТГ-канал расписал возможность приостановки боевых действий с участием западных войск
Такую возможность по словам украинцев якобы обсуждают западные военные.

реклама

Ход российской спецоперации на Украине явно идет не в пользу последней и их информационные средства начинают рассказывать про самые невероятные сценарии «спасения». В частности, появилась информация про то, что западные войска в составе нескольких корпусов могут войти на территорию «свободной и независимой» и «заморозить» конфликт с РФ, встав по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет украинский ТГ-канал "Страна.ua", который ссылается на слова одного из военнослужащих ВСУ, направленного на запад для получения особого обучения.

Согласно выданному телеграмм-каналом материалу некий военнослужащий Вооруженных сил Украины по имени Сергей Алымов заявил, что западные инструкторы, обучающие отправленных туда украинцев, обсуждают возможность вмешательства в конфликт в виде своеобразного миротворческого контингента, который разделит обе стороны и тем самым остановит боевые действия. При этом упоминалась сумма, за которую военные решаться отправиться туда, а именно 10000 евро в месяц.

реклама

«Западные инструкторы уже обсуждают, что могут приехать в Украину в составе контингента, который разделит ВСУ и российскую армию для «заморозки» войны» - рассказывает украинский военный.

Стоит отметить, что ввод миротворческого корпуса возможен только с разрешения российской власти, но Москва на это не пойдет по объективным причинам. В противном случае, если НАТО все-таки решится ввести войска, то это сделает их участниками конфликта на стороне ВСУ со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому такой формат «заморозки» военных действий крайне маловероятен.

С другой стороны, Эмануэль Макрон продолжает бряцать оружием, а в Румынии заметили скопления французских танков и военных контингентов. Также в начале года британские аналитики предоставляли возможный план развития СВО. Согласно ему войска НАТО войдут на Украину и начнут выполнять роль пограничников, а ВСУ сможет сконцентрироваться в единый кулак и дать отпор ВС РФ. Правда эти заявления звучали еще до падения «фортеции Авдеевки», и сегодня эта риторика немного поутихла.

#сво
1
Показать комментарии (1)
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских картелей для службы на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
8
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
20
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
Завод «Москвич» в ближайшее время планирует перейти на производство по полному циклу
3

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
70
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
48
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
123
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
158
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

si-cat
06:27
"..При этом упоминалась сумма, за которую военные решаться отправиться туда, а именно 10000 евро в месяц.." 10.000х хотя бы 10.000 бойцов получится около лярда в месяц (включая оплату командиров, логи...
Украинский ТГ-канал расписал возможность приостановки боевых действий с участием западных войск
ЧВК Вагнер 1
06:22
Началась тотальная зачистка в мире от нежелательных элементов криминала . Только вот в эту мясорубку попадают и нормальные люди и это плохо . А страна 404 все думают что это все дело рук России и она ...
Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских картелей для службы на Украине
Эдуард Кузнецов
06:13
Его ничего не смущает, у него муде в штанах чешутся
Intel начала исследовать проблему с процессорами Core 13-го и 14-го поколений
VRoman
06:11
Почему-то сейчас абсолютно всё равно сколько там этих TOPS в процессоре, пока что софт их не использует.
Intel Core Ultra 200V предложит производительность ИИ более 100 TOPS
Евгений Шрайнер
06:11
Не думаю, что это бронеплита. Вес думаю,бы через чур вырос. Скорее не сильно толстый металл. Приверенный на креплениях, давач зазор до корпуса танка. Таким образом дрон взорветься об этот тонкий метал...
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
Резак Автогеныч
06:01
Да и на моей старенькой 3070 плавно идёт, с процессором 13600kf, ФПС я не замерял, принципиально и не собираюсь 60+ и ладно, не хочу портить впечатление от такой прекрасной игры)))
Энтузиаст показал, как выглядит Horizon Forbidden West в 4K и 80 fps на RTX 4080 Super
Михаил Авраменко
05:59
Пора бы ему посетить Одессу и Николаев и сделать там парочку селфяшок.
Зеленский посетил строительство укреплений ВСУ в Харьковской области
Михаил Авраменко
05:57
Ммм, свежая партия кокосовых планов прибыла?
Зеленский: у Украины есть план нового контрнаступления
Drunk Axxturel
05:57
2500 баксов 2500 баксов 2500 баксов
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Kasyan
05:54
Кстати хуторянин, сходил уже проголосовал на выборы президента, за кого голосовал?!
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем