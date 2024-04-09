Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Kia начала производство нового электрокара EV5
Новинка будет доступна в том числе с правым рулём.

реклама

Компактный электрический кроссовер Kia EV5, который дебютировал в Китае прошлым летом, готовится к выходу на зарубежные рынки. По информации Car News China, сборка автомобилей для экспорта началась в начале текущего месяца на заводе Yueda Kia в провинции Цзянсу, который специализируется на производстве электромобилей для Китая. Отмечается, что новинка будет доступна также с правым рулём.

реклама

С габаритами 4615x1875x1715 мм Kia EV5 немного короче и выше своего соплатформенного собрата EV6, при этом колесная база уменьшена на 150 мм и составляет 2750 мм. Внешне модель EV5 напоминает флагманский кроссовер EV9, но у неё совершено другой интерьер, разработанный с учётом потребностей китайских клиентов.

Основной целевой аудиторией производителя являются миллениалы с детьми. Вместо центрального подлокотника на переднем ряду предусмотрено дополнительное сиденье, а задний диван легко складывается в ровный пол. В интерьере используются кожзам и ткань. Версия также оснащена двумя 12,3-дюймовыми экранами, трёхзонным климат-контролем с сенсорным управлением, креслами с вентиляцией, массажем и подставками для ног, а также до семи подушек безопасности.

В Китае стартовая цена Kia EV5 составляет 149 800 юаней, что примерно равно 2 миллионам рублей. Там кроссовер предлагается только в переднеприводном исполнении с одним электромотором мощностью 218 лошадиных сил и крутящим моментом 310 Нм. Существует на выбор батареи на 64,2 и 88,1 киловатт-часа, которые обеспечивают дальность пробега 530 и 720 километров.

Характеристики модели для других рынков могут отличаться: например, в Южной Корее планируют использовать более компактные батареи. Кроме того, Kia обещает выпустить полноприводную версию EV5 с 95-сильным мотором, который будет приводить задние колёса. В планах также добавить в линейку модель с GT в названии, обещающую быть особенно мощной и динамичной.

Как объявили сами производители, до 2027 они предоставят 15 новых электрокаров.

#kia #электрокар
+
Написать комментарий (0)
MG начнет продажи в России электрического родстера Cyberster
Прибыль LG Energy упала на фоне замедления роста производства электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
9
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
3
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
16
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
61
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
63
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
84

Сейчас обсуждают

Red Red
19:50
Фу уже выглядит как ссанина
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
19:49
А не на алике?
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Vorvort
19:47
Статья неплохая, у многих геймеров стоит вопрос во что поиграть.
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Chimbal
19:46
"как это сделать?" - как хочешь обновляй, я тебе не запрещаю это делать какими либо способами что тебе понравятся, или может тебя за ручку сводить в менеджер пакетов или на официальный сайт мозиллы? ...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Михаил Barash Андреев
19:44
Союзы бывают разные, в том числе 2.1в лёгкого класса.
Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» отложен как минимум на 24 часа
Chimbal
19:44
"Глупая агрессия говоришь?.. Где-то я такое видел." - Даю подсказку, обычно такое происходит на линуксоидных форумах, где "в семье не без урода" как говорится... Особенно забавно наблюдать как неадек...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
l33t_h4x00r
19:44
В 2-3 раза это еще неплохо...
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Китя
19:44
Показывал свой заказ.
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Алексей Кузнецов
19:43
Дайте грошей, зброи и славы. И побольше, побольше
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
l33t_h4x00r
19:43
У самого уже 5 лет почти ртх2070, по сути пользователи это бета-тестеры лучей, вот когда выйдет РТХ 8ххх, которая будет игры 5 летней давности с лучами в 2К с высоким качеством выдавать 120 фпс , то м...
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем