Новинка будет доступна в том числе с правым рулём.

Компактный электрический кроссовер Kia EV5, который дебютировал в Китае прошлым летом, готовится к выходу на зарубежные рынки. По информации Car News China, сборка автомобилей для экспорта началась в начале текущего месяца на заводе Yueda Kia в провинции Цзянсу, который специализируется на производстве электромобилей для Китая. Отмечается, что новинка будет доступна также с правым рулём.

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С габаритами 4615x1875x1715 мм Kia EV5 немного короче и выше своего соплатформенного собрата EV6, при этом колесная база уменьшена на 150 мм и составляет 2750 мм. Внешне модель EV5 напоминает флагманский кроссовер EV9, но у неё совершено другой интерьер, разработанный с учётом потребностей китайских клиентов.

Основной целевой аудиторией производителя являются миллениалы с детьми. Вместо центрального подлокотника на переднем ряду предусмотрено дополнительное сиденье, а задний диван легко складывается в ровный пол. В интерьере используются кожзам и ткань. Версия также оснащена двумя 12,3-дюймовыми экранами, трёхзонным климат-контролем с сенсорным управлением, креслами с вентиляцией, массажем и подставками для ног, а также до семи подушек безопасности.

В Китае стартовая цена Kia EV5 составляет 149 800 юаней, что примерно равно 2 миллионам рублей. Там кроссовер предлагается только в переднеприводном исполнении с одним электромотором мощностью 218 лошадиных сил и крутящим моментом 310 Нм. Существует на выбор батареи на 64,2 и 88,1 киловатт-часа, которые обеспечивают дальность пробега 530 и 720 километров.

Характеристики модели для других рынков могут отличаться: например, в Южной Корее планируют использовать более компактные батареи. Кроме того, Kia обещает выпустить полноприводную версию EV5 с 95-сильным мотором, который будет приводить задние колёса. В планах также добавить в линейку модель с GT в названии, обещающую быть особенно мощной и динамичной.

Как объявили сами производители, до 2027 они предоставят 15 новых электрокаров.