Новинка окажется гораздо вместительнее предшественника и получит более современный интерьер.

Новое поколение семейства Volkswagen Transporter, разрабатываемое совместно с Ford, будет более вместительным и грузоподъемным, чем его предшественник. По информации компании, новинка будет иметь увеличенную длину базовой версии фургона до 5050 миллиметров и колесную базу до 3,1 метра. Также будет доступна удлиненная версия с характеристиками 5,45 и 3,5 метра, а расстояние между колесными арками в грузовом пространстве вырастет на 148 миллиметров.

Это позволит увеличить общую вместимость фургонов до 5,8–9 кубических метров и грузоподъемность до 1,33 тонны. Кроме того, интерьер нового VW Transporter станет более современным и мультимедийным, благодаря наличию двух экранов на 12 и 13 дюймов. Обещается также улучшенное рулевое колесо, переработанная центральная консоль и новое оборудование, повышающее комфорт и упрощающее эксплуатацию фургонов.

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В салоне новинки будут различные конфигурации, позволяющие вместить от двух до шести пассажиров. Поставки нового Transporter начнутся в начале следующего года, обещая клиентам еще больше пространства и возможностей для комфортной перевозки грузов. Новый Transporter станет отличным выбором для тех, кто ценит вместительность и функциональность в коммерческом транспорте.

Новый Transporter будет предлагать различные опции по комплектации, включая систему навигации, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль и другие современные технологии.





Также в планах компании Volkswagen расширить линейку электрических моделей, и Transporter станет одним из первых коммерческих автомобилей с электрическим приводом в ассортименте марки. По словам представителей компании, новый Transporter будет сочетать в себе надежность и функциональность с современными технологиями и экологической дружелюбностью.

Официальный старт продаж нового Transporter ждать придется до декабря, а пока можно ожидать новые подробности и характеристики этого универсального коммерческого автомобиля от Volkswagen.