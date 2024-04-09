Продажи новинки в Европе начнутся уже в этом месяце.

Компания «Рено», которая пять лет назад выпустила внедорожник Captur, переосмыслила это решение и рассекретила результат. Новое поколение обзавелось заметно модернизированной внешностью и более современным интерьером, кроме того, у него было перенастроено шасси. В моторной гамме больше нет дизельных двигателей, зато в списке комплектаций есть Esprit Alpine - новая версия. Уже в апреле в Европе начнутся продажи этой новинки.

Передняя часть обновленного Renault Captur по духу напоминает Rafale, который также вышел на рынок относительно недавно. Уже в базовой версии у него будет новая диодная оптика, а бампер получил укрупненный воздухозаборник, у которого появились вертикальные ставки.

реклама

В салоне также появилось кое-что новое — это медиасистема с Google-сервисами, которая имеет два дисплея. Также перенастроили и центральную консоль. В салоне используются новые отделочные материалы.

В шасси не вносились никакие принципиальные изменения, но зато появились новые настройки рулевого механизма и подвески. В самых мощных версиях производитель модернизировал амортизаторы.

Renault больше не будет оснащать эту модель двигателями, которые работают на тяжелом топливе, но в остальном моторная линейка была сохранена.

Базовые версии оборудуются двигателями на 90—100 лошадиных сил с шестиступенчатой коробкой передач. Что касается более дорогих версий, то они получат мотор, развивающий до 160 лошадиных сил. Также их владельцы смогут сделать выбор между механикой и роботом. На некоторых рынках Captur будут предлагать с мотором не электрофицированного типа.

Esprit Alpine — это новая комплектация с оригинальными колесами, эксклюзивной отделкой салона и кузовом, который декорирован особым образом. Кожу в салоне заменят на экологичные материалы отделки.