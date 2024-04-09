Об обновлении Патриота сообщали еще в 2022 году.

Об обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот первая информация появилась в 2022 году. Ульяновский завод продолжает над ним работу, но немного сдвинул сроки выхода новинки — первоначально предполагалось, что она поступит в продажу в 2024 году, однако производитель передвинул дату выхода на год вперед. Обновленный Патриот поменяет внешность, силовой агрегат и интерьер.

В качестве основного нововведения позиционируется дизельный двигатель. Грузовик Sollers Argo «подарит» Патриоту свою двухлитровую четверку, которая развивает 130 лошадиных сил и 285 Нм. Первоначально модель можно будет приобрести с шестиступенчатой механической коробкой, но предполагается, что позже в продаже появится и автомат. Информация о том, что двигатель будет сагрегатирован с автоматической коробкой, уже появилась, так что нужно будет только дождаться ее воплощения.

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В Ульяновске уже проводят тестирование опытных образцов новой модели. Но при этом для мотора она не станет дебютной — он установлен на линейку Профи, которая выходит в 2024 году.

Внедорожнику модернизируют салон и осовременят внешность, но пока точных данных о том, как все это будет выглядеть, нет. Есть только информация о том, что Патриот будет укомплектован новой медиасистемой.

Также стало известно, что на Ульяновском заводе в марте было возобновлено производство хантер и Буханки — а точнее, «Экспедиции», то есть той их модификации, которая отличается наличием определенного набора предустановленного оборудования, которое устанавливается на заводе. Это специфическое оснащение, которое до этого было и у Патриота, который имел аналогичную версию. Есть предположение о том, что ее также могут возродить, но они остаются на уровне предположений, поскольку официальной информации на этот счет не было.



