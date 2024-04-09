Ликвидация каждого расчета вражеских РСЗО способствует сокращению количества обстрелов территории РФ.

Вооруженные формирования украинской власти продолжают наносить беспокоящий огонь из реактивной артиллерии по Белгородской области. Российские военные разведчики смогли вычислить место размещение одной из украинских РСЗО «Вампир» и туда отработал «Град» ВС РФ с полным накрытием не только боевой машины чешского производства, но и склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, «демилитаризации» подвергся расчет, обслуживающий эту установку в полном составе.

Согласно полученной из Минобороны РФ информации, российские разведчики смогли вычислить одну из позиций ВСУ. После чего была доведена одна из российских БМ-21 «Ураган», которая отправила в квадрат полный пакет реактивных снарядов, накрыв и позицию, и места размещения личного состава, и склады с грузами военного назначения. Стоит отметить, что это не первая РСЗО чешского производства, которую смогли вычислить и подвергнуть принудительному «демонтажу» вместе с личным составом.

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«Один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области» - сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Кроме того, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харькову, который пришелся по месту размещения военной техники ВСУ. Среди пораженных военных машин наблюдалось сразу два «Урагана», которые по некоторым данным также использовались ВФУ для ударов по населенным пунктам Белгородской области. Вдобавок, там же была «демилитаризирована» одна из поставленных с Запада ЗРК NASAMS. Правда, харьковский мэр сразу начал выступать с заявлениями, что ВС РФ ударили по гражданскому объекту.