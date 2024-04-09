Вопрос решен, но нужно дождаться окончания конфликта.

Разговоры про вступление Украины в блок НАТО велись еще задолго до 2014-го года и в настоящее время никто не планирует их прекращать. Более того украинские власти регулярно просятся в Североатлантический альянс, но им постоянно отказывают, ссылаясь на прописанные директивы, которые не позволяют этого сделать.

На этом фоне посол Украины в Турции Василий Боднар дал большое интервью турецкому изданию Yeni Şafak и рассказал, что пока вступление в НАТО не нужно, а нужно западное вооружение и боеприпасы.

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Как выразился Боднар в своем выступлении, Украина не против вступления в НАТО, но этот вопрос откладывается до завершения конфликта. До этого момента вступление страны не столь важно, а гораздо важнее поддержка, оказываемая западными странами в деле поставок вооружения и банального финансирования. Более того, этот вопрос уже решен высшими чиновниками НАТО, но все опять-таки откладывается на потом. При этом в самом Киеве активно ждут итоги конференции, которая пройдет в скором времени в Вашингтоне.

При этом Боднар рассказал, что несмотря на противодействие ряда стран НАТО, большая часть государств поддерживает ее членство в блоке. Тут стоит напомнить, что Германия и Венгрия очень активно протестуют против вступления «свободной и независимой» в ряды стран-участниц Североатлантического альянса. Также стоит помнить, что в блок не принимаются страны, у которых имеются территориальные проблемы, а у Украины их сейчас хватает.

Напомним, что для официального Киева присоединенные к РФ в ходе референдума регионы считаются своими. Пока их не вернут в состав Украины, страна в принципе не может стать членом НАТО, а этот вопрос современное украинское правительство решить не сможет. Примерно та же ситуация наблюдается с Молдавией, которая официально не отказалась от Приднестровья и поэтому не может вступить в блок. У Армении также наблюдались аналогичные проблемы до возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.