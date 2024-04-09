Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Глава ГУР Украины заявил об усиленной охране Крымского моста
Крымский мост слишком хорошо защищен и обладает большой крепостью конструкции.

реклама

Почти с самого начала российской специальной военной операции на Украине украинские власти делали заявления в духе – «разрушим этот гадкий Крымский мост». При этом их слова не расходились с делом и было предпринято ряд операций террористического характера по ликвидации стратегически важного инфраструктурного объекта. Разумеется, все они были безуспешными и Крымский мост на радость всем уверенно стоит на своих опорах. Однако пару месяцев назад риторика относительно моста снова стала обострятся. Так глава ГУР МО Кирилл Буданов* заявил, что мост слишком хорошо защищен, но они работают над этим вопросом.

В своем интервью немецкой прессе военный преступник Буданов* заявил, что Крымский мост слишком хорошо защищен и для его уничтожения требуется нечто серьезное. Однако украинская разведка работает над этим вопросом. Стоит напомнить, что ранее глава ГУР рассказывал, что Крымский мост не достоит до конца 2024-го года. Также Буданов* посетовал на неразумное германское правительство в деле выделения ВСУ крылатых ракет Taurus, которые помогли бы в решение вопроса с мостом.

реклама

«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой (...) Taurus, безусловно, облегчили бы нам жизнь. Для поражения командных центров, для поражения каких — то очень важных целей — это замечательное оружие» - делится Буданов* с немецкими журналистам своим важным мнением.

Стоит отметить, что он, Буданов*, не единственный сотрудник ГУР, который распинается по поводу решения вопроса с Крымским мостом. В британской прессе появились слова неизвестного сотрудника ГУР Украины, который делился мнением о том, что мост через Керченский пролив будет уничтожен в течении первой половины 2024-го года. Вполне вероятно, что скоро в новостях появятся репортажи об успешном купировании украинской угрозы в этом направлении.

*внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ

#крымский полуостров
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
3
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
16
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
105
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
61
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
61
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
78

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
19:39
Шеша и ev_rus всего лишь fucking slaves/
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Чёткий
19:39
Все посетители оверклошеров живут в сараях
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
FelsheR-ZVZVZV
19:39
Я за план и в танчики! Алкаши мусульмане - не братья!
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Evgeny Chelyadin
19:39
Надо пройти более 50%. После половины игры пойдут нормальные лучи и тени подтянутся.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
19:38
И тут пидрилам не свезло
Папа Римский выступил с критикой в адрес ЛГБТ в новом официальном документе Ватикана
Китя
19:38
Ты же купил 5700Х3D на Озоне.
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
REY_B_
19:37
На Западе и консолей в доме зачастую не одна. И выручка с магазина игр идёт. В итоге из потребителя всё равно выжимается по максимуму.
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Apsheronsky tchai
19:37
Браво, Шишкинс! Смотрю, ты становишься на путь исправления и сотрудничества с администрацией.
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Алексей Кузнецов
19:37
Не производится ряд компонентов - да вообще ничего современного не производится ))
Минпромторг предлагает повысить таможенную пошлину на ввоз электроники в РФ
Легенда
19:34
На озон покупает всякая рвань, нормальные пацаны покупают в DNS
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем