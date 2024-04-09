Крымский мост слишком хорошо защищен и обладает большой крепостью конструкции.

Почти с самого начала российской специальной военной операции на Украине украинские власти делали заявления в духе – «разрушим этот гадкий Крымский мост». При этом их слова не расходились с делом и было предпринято ряд операций террористического характера по ликвидации стратегически важного инфраструктурного объекта. Разумеется, все они были безуспешными и Крымский мост на радость всем уверенно стоит на своих опорах. Однако пару месяцев назад риторика относительно моста снова стала обострятся. Так глава ГУР МО Кирилл Буданов* заявил, что мост слишком хорошо защищен, но они работают над этим вопросом.

В своем интервью немецкой прессе военный преступник Буданов* заявил, что Крымский мост слишком хорошо защищен и для его уничтожения требуется нечто серьезное. Однако украинская разведка работает над этим вопросом. Стоит напомнить, что ранее глава ГУР рассказывал, что Крымский мост не достоит до конца 2024-го года. Также Буданов* посетовал на неразумное германское правительство в деле выделения ВСУ крылатых ракет Taurus, которые помогли бы в решение вопроса с мостом.

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«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой (...) Taurus, безусловно, облегчили бы нам жизнь. Для поражения командных центров, для поражения каких — то очень важных целей — это замечательное оружие» - делится Буданов* с немецкими журналистам своим важным мнением.

Стоит отметить, что он, Буданов*, не единственный сотрудник ГУР, который распинается по поводу решения вопроса с Крымским мостом. В британской прессе появились слова неизвестного сотрудника ГУР Украины, который делился мнением о том, что мост через Керченский пролив будет уничтожен в течении первой половины 2024-го года. Вполне вероятно, что скоро в новостях появятся репортажи об успешном купировании украинской угрозы в этом направлении.

*внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ