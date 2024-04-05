Инженерный корпус ВС США оперативно занимается восстановлением.

Несмотря на все усилия американских инженеров и военных движение судов в канале Балтимора пока полностью приостановлено. Работы по освобождению канала ведутся и днем, и ночью с использованием тяжелой строительной техники, а контейнеровоз «Далл», который и стал причиной обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки, уже полностью зафиксирован и больше не угрожает сдвинуться с места. Согласно заявлением представителей ВС США, судоходство в канале полностью восстановится к концу мая 2024-го года.

Напомним, что 26 марта этого года контейнеровоз «Далл» на полном ходу врезался в одну из опор автомобильного моста, что привело к развороту судна поперек артерии и обрушению одного из самых загруженных мостов региона. Судоходство в канале было перекрыто капитально и пришлось привлекать военных инженеров к решению проблемы. К слову, представитель инженерного корпуса также назвал сроки частичного открытия артерии для прохода кораблей, а именно в конце апреля 2024-го года.

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Случившаяся авария стала местом паломничества политиков разного калибра, которые на фоне президентской гонки в США, активно работают на собственное имя. Стало известно, что президент США Джо Байден уже скоро приедет в Балтимор и лично осмотрит место обрушения сооружения и сделать громкое заявление. Стоит отметить, что американское правительство уже выделило дополнительные средства из федерального фонда для оплаты ликвидации последствий столкновения.

Морской порт города Балтимор штат Мэриленд является одним из крупнейших в Северной Америки и через него шел постоянный грузопоток. Перекрытие канала стало настоящей катастрофой для экономики Соединенных Штатов, которая имеет далеко идущие последствия. Также сейчас ведется расследование, которое должно выяснить причины аварии и как ее можно было избежать.