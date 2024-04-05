Он сказал, что скоро настанет «критический момент» для Украины.

Украинские политики начинают рассказывать иностранной прессе про сложное положение дел на Украине. В частности, глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался американскому изданию «Политико» и заявил, что страна находится в плохом положении и скоро наступит «критический момент», после которого будет еще хуже. Разумеется, Ермак рассказывает про положение ВСУ на ЛБС и их «успехи» в деле отражения российской угрозы.

На фоне предсказаний разных разведок мира и высказываний военных аналитиков про начало крупного российского наступления в конце мая – начале июня, Ермак рассказывает про то, что ВСУ требуется военная помощь в виде систем вооружений и боеприпасов. Причем это необходимо поставить в течении месяца иначе станет слишком поздно.

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При этом Ермак прошелся по западным странам в привычной манере украинских чиновников. Глава Офиса президента заявил, что западные страны должны возобновить поставки «помощи» в прежнем объёме. Дождались своей критики и американские конгрессмены, которые не принимают решение о новом пакете украинской помощи, который активно проталкивает Джо Байден. В общем наблюдается привычная картина, в которой украинцы во всем обвиняют запад.

Вероятно интервью Ермака «Политико» должно оказать давление на американский Конгресс, так как эта газета является официальным рупором Белого дома. Заявлениям про нехватку вооружения вторят слова Кулебы, главы МИД Украины, который также заявил про нужду в оружии. Более того появились слова одного из высших военных ВСУ, рассказавшего, что ВС ВСУ требуется как минимум 5 батарей ЗРК «Патриот», чтобы прикрыть наиболее важные промышленные центры страны.