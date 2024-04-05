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g1tarist
Google, возможно, сделает поиск с ИИ платным
Компанию пока изучает такую возможность, в ближайшем будущем увидим их решение.

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Корпорация Google рассматривает возможность ограничить доступ к сервисам поиска с искусственным интеллектом. В таком случае пользоваться системой можно будет только за плату. Если у корпорации это получится, то впервые один из ее главных продуктов будет не бесплатным.

Как сообщают источники, у компании есть вариант интеграции искусственного интеллекта в премиум-сервисы Gmail и Google Docs. Пока что только разрабатываются технологии, необходимые для реализации проекта, и «верхушка» корпорации еще не пришла к единому решению по вопросу платной интеграции. Точно известно, что основной поисковик будет бесплатным, однако реклама будет появляться как у обычных пользователей, так и у премиум-подписчиков.

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Сервисы компании почти никогда по большей части не требовали платы и содержались рекламными доходами. За 2023 год, к примеру, выручка корпорации достигла отметки в $175 млрд. И это только за рекламу. Число общего дохода вдвое больше. Однако Google предстоит сложная задача – сохранить экономическую выгоду, развивая и интегрируя искусственный интеллект в свою экосистему. ChatGPT, появившийся в конце 2022 года, является серьезной угрозой – его эффективность может заменить традиционные поисковики, а соответственно, выручка за рекламу значительно снизится.

Весной 2023 года Google провела тестирования собственного поисковика с использованием нейросетей – система может выдать полный исчерпывающий ответ на поисковый запрос, предоставляет дополнительные источники, и, что самое важное с точки зрения прибыли, может показывать рекламу. Однако в компании решили пока не вводить эту функцию в широкое распространение: это дороже, так как искусственный интеллект проводит огромное количество вычислительных процессов. На данный момент поисковик с нейросетями доступен ограниченному кругу пользователей – в их числе и подписчики сервиса Google One, обладающими и другими преимуществами, например, расширенным облаком.

Подобные кейсы уже встречались ранее – так, Microsoft и OpenAI внедрили в поисковик Bing искусственный интеллект, известный как Copilot. Тем не менее, от этого Bing не усилил свои позиции на рынке. Эксперты предупреждают, что искусственный интеллект может навредить не только компаниям, но и владельцам сайтов – в том случае, если ответы будет выдавать нейросеть, она будет брать информацию именно с уже существующих сайтов, а значит, пользователи не будут переходить на них.

Google все же внедряет искусственный интеллект в свои сервисы: подписчикам Google One доступен чат-бот Gemini. На данный момент непонятно, каким образом и когда поисковик с нейросетью появится в широком доступе. Представители корпорации, впрочем, уточнили, что поиск в любом случае будет содержать рекламу, а развитие премиум-подписок будет продолжаться.

#google
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