ВС РФ уже вытеснили ВСУ за западную дорогу О0542.

Российские вооруженные силы продолжают доламывать так называемую «вторую линию обороны» ВСУ на Авдеевском направлении. Сегодня ВС РФ ведут наступательные действия в районе села Бердычи к северу от Тоненького и по сообщениям с места событий российская армия занимает большую часть населенного пункта. В ответ на штурмовые действия вооруженные формирования Украины перебрасывают к селу новые подкрепления в попытке остановить дальнейшее продвижение.

Согласно доступной из открытых источников информации российские войска заняли почти 90 процентов села Бердычи и выбили ВСУ за дорогу, которая соединяет поселок с Авдеевкой. Если продвижение ВС РФ продолжится в таком же темпе, то вскоре появится информация о полном освобождении Бердычей. Также это будет означать полное падение «второй линии обороны», которая состояла из населённых пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи. В результате украинской армии придется откатится дальше на восток и закрепляться на новых позициях.

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Одновременно ВС РФ проводят профилактические удары по находящимся к западу от Бердычей поселкам, в которых концентрируются украинские войска. Речь идет о Новоселовке 1-й и Новопокровском, которые могут стать новыми узлами обороны ВСУ на этом участке ЛБС. Также именно оттуда идут свежие подкрепления к оставшемуся в Бердычах гарнизону, и российская авиация и артиллерия активно мешает ротации украинских сил. Стоит отметить, что продвижение российской армии подтверждают не только отечественные, но и Украинские источники. Например, про тяжелую ситуацию в Бердычах написал ТГ-канал Deep State.