Насколько можно судить по видео, подборка состоит из пяти автомобилей.

В одном из премиальных отелей Екатеринбурга на подземной парковке нашли небольшую коллекцию машин Ягуар. Фото этих машин вы можете посмотреть в телеграмм канале «Яндекс таксист 66». Автор данного фото говорит, что машины там стояли несколько лет, потому что они были покрыты большим слоем пыли.

На фото видно, что эта коллекция состоит из пяти автомобилей. Два седана XJ, две модели S-Type и Ягуар купе XK – судя по некоторым моментам данные марки, были выпущены во второй половине 2010 года.

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Достоверных данных, почему эти машины были оставлены и брошены нет. Издательство 66. ру предполагает, что эти машины могли специально закупить для проведения открытия отеля. Спонсировали это приобретение Средний Уральский саммит Шанхайской организации.

Эти события происходили в 2009 году, но почему-то самому отелю сообщить об этом забыли. Была проведена экспертиза, которая показала, что эта коллекция машин стоит от 5.5 до 12.5 миллиона рублей.

В России в середине марта стало известно, что эта коллекция выставлена на продажу. Как говорят эксперты, она должна быстро распродаться, потому что это действительно уникальные, красивые и редкие машины. В эту коллекцию вошли только 911 GT3 различных модификаций, а продаются спорткары только в комплекте с автовозом.

Если вас заинтересовала эта тема, то вы всегда можете посмотреть весь модельный ряд автомобилей Ягуар в интернет-каталоге Авто. Ру. Там вы найдете полное описание марок, типов кузова, цены. Британская автомобильная компания Ягуар выпускают различные легковые автомобили премиум и люкс-класса. Штаб-квартира этого бренда расположена в городе Ковентри. Сегодня эта английская марка находится под полным покровительством индийской компании Тата Морс и входит в состав группы Ягуар Ланд Ровер.