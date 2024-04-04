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g1tarist
Jaecoo раскрывает технологии полного привода для нового J8 в России
Полный привод будет даже в базовой комплектации, но топовая версия будет иметь особую систему с функцией управления вектором тяги.

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Китайский Jaecoo – новый бренд на российском рынке, готовится к запуску своего флагманского кроссовера J8. Одной из ключевых особенностей модели станет наличие полного привода. Причем во флагманской модели Supreme V он будет дополнен современной системой активного распределения крутящего момента Active Torque Vectoring (ATV).

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Базовые версии J8 Active и Supreme будут оснащены задним приводом, что является стандартным решением для многих кроссоверов. Версия Supreme V занимает лидирующее положение в линейке Jaecoo J8 из-за уникальной системы Torque-Vectoring. Это полный привод, который выводит управляемость и проходимость на новый уровень. С помощью Torque-Vectoring автомобиль может оптимизировать распределение тяги между колесами, что улучшает сцепление с дорогой и повышает устойчивость. Этот метод ощутимо улучшает управление авто, главным образом на поворотах и скользких дорогах. Кроме того, Torque-Vectoring повышает проходимость J8, позволяя ему увереннее справляться с бездорожьем и сложными дорожными условиями. Водитель сможет выбирать один из семи режимов вождения, оптимизируя работу системы для разных типов покрытия.

Даже в базовой комплектации Active модель Jaecoo J8 очень хорошо оснащена разными опциями. Покупатели получат: подогрев форсунок стеклоомывателя, электрические регулировки сидений, светодиодную оптику, подогрев лобового стекла, 20-дюймовые колеса, подогрев руля и кресел, панорамный люк. В Jaecoo J8 реализована концепция умного и безопасного автомобиля.

Сердцем Jaecoo J8 станет 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 249 л.с. мощности. Установленная на Jaecoo J8 роботизированная 7-ступенчатая КПП DCT7 обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и топливной экономичностью. Jaecoo J8, оснащенный по последнему слову техники и обладающий современным полным приводом, имеет потенциал стать одним из самых популярных внедорожников на рынке.

#jaecoo #j8
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