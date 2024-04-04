Официальная причина: Нет подготовленных пилотов и отсутствует необходимая инфраструктура.

Еще перед началом летне-осеннего контрнаступления 2023 года украинская власть рассказывала сказки своему народу про то, как американцы и прочие «друзья» передадут «свободной и независимой» партию F-16. Позже, уже после провала «контрнаступа», Зеленский рассказывал, что именно американские истребители изменят положение на ЛБС. Сегодня президент Украины продолжает выступать с трибуны с аналогичными заявлениями, но как сообщают украинские ТГ-каналы F-16 снова не придут в ВС ВСУ.

Украинские телеграмм-каналы со ссылкой на свои источники в офисе президента Зеленского рассказывают про то, что поставка партии истребителей F-16 снова откладывается на неопределенный срок. Причиной западные партнеры называют неподготовленность пилотов ВС ВСУ и отсутствие стратегической инфраструктуры, необходимой для эксплуатации этих самолетов.

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«(...) наши партнеры снова отложили поставки F-16 в Украину. Основная причина неготовность пилотов и стратегической инфраструктуры для обслуживания истребителей» - сообщает ТГ-канал «Резидент».

Стоит отметить, что никто не хочет передавать Украине военные самолеты для того, чтобы техника стояла в ангарах и ждала «привета» от ВС РФ в виде особо точной ракеты. При этом российская армия продолжает планомерно «демонтировать» потенциально пригодные для принятия F-16 аэродромы, которые украинские военные пытаются подготовить. Например, аэродром в Староконстантиново уже с конца прошлого года регулярно подвергается ракетным и дроновым ударам и таким образом никак не может быть подготовлен для эксплуатации американских истребителей.