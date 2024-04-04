Советник по нацбезопасности президента США отправился для этого в Эр-Рияд.

Администрация президента Байдена продолжает активно влезать в межгосударственные отношения стран Ближнего Востока. На этот раз они влезают в отношения Саудовской Аравии и Израиля. В Эри-Рияд отправляется советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан, который проведет, как ее называет пресса США, «мега-сделку».

Американское правительство хочет таким образом показать, насколько оно контролирует ситуацию, а главное косвенно помочь Израилю в деле борьбы с движением ХАМАС. Салливан будет в Саудовской Аравии в четверг 4 апреля и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

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«Поскольку война в секторе Газа продолжается, а до президентских выборов в США осталось всего семь месяцев, чиновники Белого дома признают, что шанс на заключение исторического мирного соглашения очень мал. Поездка Салливана показывает, что президент Байден по-прежнему полон решимости добиться заключения сделки между Израилем и Саудовской Аравией.» - пишут на страницах американской газеты «Аксиос».

Стоит понимать, что в свое время Байден уже пробовал влиять на политику Саудовской Аравии и даже прилетал туда в 2022-м году. Тогда ему не удалось добиться значимых целей и создавалось впечатление, что американский президент крайне раздражен сложившейся ситуацией. В этот раз Салливану будет трудно добиться своих задач, так как одним из условий сделки станет завершение военной операции Израиля в палестинском анклаве Газа.

Также стоит отметить, что администрация Байдена крайне заинтересована в прекращении или временной приостановке происходящего в секторе Газа. После саудитов Салливан отправиться в Израиль и будет «ставить Нетаньяху на место». Это необходимо нынешнему президенту США, чтобы показать народу, что он на что-то влияет в мире и способен гасить конфликты.