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Американские военные улучшают обороноспособность острова Гуам из-за возможной агрессии КНР
Создаются новые архитектуры ПВО и ПРО.

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Американская власть любит создавать в подконтрольных регионах так называемые «непотопляемые авианосцы» в виде военных баз. Так Азиатско-Тихоокеанский регион находится под прикрытием военных баз на острове Гуам, где базируется не только флот, но и разнообразная авиация в том числе, оснащенная тактическим ядерным вооружением. Как пишет издание Defense News военная инфраструктура США на острове пройдет серьезную модернизацию и сейчас разрабатываются планы по созданию единой архитектуры ПВО и ПРО между армией и флотом.

Также на днях заместитель министра обороны США по вопросам закупок и снабжения Билл ЛаПланте подписал документ о выделении финансирования на создание особого офиса, в который войдут все отделы Пентагона для решения вопроса прикрытия Гуама. Планируется, что на эту важную задачу американское правительство выделит до $1,5 миллиардов.

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Также издание рассказывает про то, что в течении прошлого года армейские чиновники решали вопрос о грамотном прикрытии острова от атаки вероятного противника. В результате всего армия потратит чуть больше 600 млн долларов на закупки датчиков и зенитно-ракетных комплексов, в том числе «Патриотов». Флот в свою очередь предоставит доступ к разрекламированной системе «Аегис», которую используют для прикрытия берегов США от вероятного удара РФ.

Стоит понимать, что американцы наращивают оборону Гуама в первую очередь для защиты от потенциального удара Китая. Именно КНР рассматривается военным руководством США в качестве основного противника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом новая система будет работать, как единая информационная сеть, способная быстро и точно определить угрозу и адекватно на нее среагировать.

#сша #кнр
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