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g1tarist
Ростех представил отечественную разработку для электро-заправочных станций
Созданы полностью отечественные силовые модули УЭСМ-30.

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"Концерн Радиоэлектронные технологии", который входит в состав Ростеха, совершил настоящий прорыв, создав уникальные силовые модули УЭСМ-30 для электрозаправочных станций. Это большой шаг вперед для всей отрасли и, по словам разработчиков, эти новинки даже лучше того, что до этого было доступно на рынке в нашей стране.

Чем же так хорош УЭСМ-30? Давайте разбираться. Прежде всего, этот модуль универсален. Он подходит для разных электрозаправок, будь то станции для зарядки электромобилей мощностью от 30 до 150 кВт или электробусов, которым нужно чуть больше "сока" - от 150 до 300 кВт. Разработчики говорят, что в будущем такие модули смогут использоваться даже для электрических самолетов.

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УЭСМ-30 стал реальностью благодаря усилиям мастеров из Уфимского приборостроительного производственного объединения (УППО) и их коллег из Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Это была настоящая командная работа, включавшая разработку прототипов и многочисленные испытания, чтобы убедиться в надежности и эффективности нового продукта.

Алексей Мельников, заместитель генерального директора КРЭТ по развитию гражданской продукции, поделился, что все началось с исследования рынка. Они выяснили, что очень нужен такой универсальный преобразователь, который мог бы обеспечить эффективную зарядку различных электротранспортных средств. И вот, результат их трудов – УЭСМ-30, который не только отвечает этой потребности, но и открывает новые возможности для использования.

Кроме того, УЭСМ-30 обладает своим программным обеспечением и поддерживает открытый протокол обмена, что делает его еще более удобным для пользователей. А еще он может работать в широком диапазоне температур – от очень холодных –40 ˚С до довольно жарких +75 ˚С.

Ростех также рассматривает возможность использования этих модулей в передвижных мастерских, которые помогут обеспечивать техническое обслуживание, диагностику и ремонт вооружений прямо на поле боя.

Как видите, УЭСМ-30 – это не просто технологический прогресс. Это шаг в будущее, где электротранспорт станет еще более доступным и удобным для всех нас.

#ростех
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