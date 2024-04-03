На первом месте в рейтинге - Джордж Лукас.

В этом году Forbes представил свежий списком самых богатых звезд, а на вершине списка оказался Джордж Лукас, маэстро "Звездных войн", с баснословным состоянием в 5,5 млрд долларов.

Прямо за ним следует Стивен Спилберг. Его копилка чуть скромнее - 4,8 млрд долларов. Стивен - настоящий пионер среди режиссеров-миллиардеров - у него это получилось еще в далеком 1994 году.

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На третьем месте оказался легендарный Майкл Джордан. С его 3,2 млрд долларов, он не просто баскетбольная звезда, но и настоящий бизнесмен. Ведь первый миллиард ему принесло не только умение кидать мяч, но и удачное сотрудничество с такими гигантами, как Nike. А еще он продал свою команду "Шарлотт Хорнетс" за кругленькую сумму в 3 млрд долларов.

В десятке лучших оказался и Питер Джексон, знаменитый своим "Властелином колец". Но самая молодая среди миллиардеров - это Тейлор Свифт, которой всего 34 года.

Вот полный самый список самых богатых знаменитостей по версии Forbes: