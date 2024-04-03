Одно из главных преимуществ такой системы - теоретически неограниченный боезапас.

Американская армия установила в Ираке свою первую лазерную систему противовоздушной обороны. В последнее время военные базы США в Сирии, Ираке и Иордании частенько получали "приветы" от беспилотников разных вооруженных групп. Только с октября, беспилотники, поддерживаемые Ираном, атаковали американцев больше 150 раз.

Чтобы ответить на эти вызовы, американские военные привезли в Ирак мощную лазерную систему с мощностью в 50 кВт. Называется она DE M-SHORADS и установлена на боевой машине Stryker. Создатели системы из компании RTX (раньше были известны как Raytheon) говорят, что она может сбивать вражеские дроны, ракеты и даже справляться с артиллерией противника.

реклама

Как это работает? В систему DE M-SHORADS входит сверхсовременное оборудование: есть специальная сенсорная башня, которая видит цели в разных спектрах, камеры для наведения, лазеры для метки целей и освещения. А управляют всем этим чудом техники с помощью ноутбука, а точнее – с помощью игрового контроллера, как у Xbox.

Одно из самых интересных преимуществ такой системы – это как будто у неё бесконечные патроны. Пока есть электричество, лазеры могут стрелять сколько угодно раз. Представьте, это как в компьютерной игре, только на самом деле – не надо перезаряжаться, просто нажимаешь на кнопку и все проблемы решаются сами собой.

Похоже, что на поле боя наступает новая эра, где наука и технологии дают солдатам не только защиту, но и уникальные способности, словно из будущего. И хотя это всё звучит как сюжет фильма, на самом деле это серьёзный шаг в развитии военных технологий.