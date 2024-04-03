Это на треть больше чем в прошлом году.

Яндекс на этот раз открывает двери своей Школы анализа данных (ШАД) для еще большего числа желающих стать настоящими знатоками в мире больших данных и ИИ. В этом году планируется принять более четырех сотен учащихся, что значительно превышает прошлогоднее количество. Прием заявок уже стартовал с апреля.

Растущий спрос на профессионалов, которые как никто умеют обращаться с искусственным интеллектом и проводить важнейшие исследования, стал причиной такого решения. Мир нуждается в мастерах машинного обучения, и Яндекс готов подготовить их лучших представителей.

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В ШАДе обучение проходит под крылом ведущих экспертов индустрии: преподавателей известных университетов, исследователей, а также работников самого Яндекса. Учащиеся погружаются в увлекательный мир анализа данных, изучая все нюансы работы с большими данными, машинное обучение и способы применения ИИ в различных областях.

Чтобы стать одним из студентов ШАДа, можно попробовать свои силы, участвуя в очной олимпиаде. Заявки принимаются до 12 мая, но готовьтесь к конкуренции – обычно на одно место претендуют 17 человек.

Выпускники ШАДа доказывают эффективность программы: большинство находят более интересную и высокооплачиваемую должность, каждый четвертый уходит в науку, а некоторые даже открывают собственное дело. Многие считают, что ШАД дал им все необходимые знания для построения успешной карьеры.

С 2007 года ШАД вырастил 1441 профессионала, готового внести свой вклад в развитие технологий анализа данных и машинного обучения.