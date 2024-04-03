Дело в том что вещи, которые используют нейросети - лучше продаются.

Система «умного дома» - действительно инновация, сделавшая жизни людей проще. Однако специалисты Forbes считают, что в наши дни она может быть чем-то избыточным и чрезмерно навязчивым. Крупные компании, которые занимаются производством бытовой техники, постепенно идут к этому сценарию – а причиной всему является желание заработать еще больше.

Спрос на технологии искусственного интеллекта и на нейросети сейчас огромен – все находится на слуху. Соответственно, производители стремятся к еще большему распространению своих продуктов и иногда входят в те области, где искусственный интеллект кажется лишним. Более того, сам по себе ИИ все еще не полностью надежен и часто ошибается. Стоит учесть, что «умный дом» тоже нередко работает не так, как надо.

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GE Appliances, компания из Соединенных Штатов, презентовала планы по интеграции искусственного интеллекта в холодильник. Согласно презентации, нейросеть будет способна определять, что есть в холодильнике и давать рекомендации по рецептам из имеющихся ингредиентов. Другая компания, Miele, рассказала о созданной ими нейросети для плит и духовых печей – программа будет анализировать процесс готовки и рекомендовать методики. Стоит заметить, что в любом случае программы требуют постоянной работы камер – а это риск нарушения конфиденциальности и ощущение беспрестанной слежки. Данные, зафиксированные камерой, будут обрабатываться в Сети.

Популярность искусственного интеллекта ведет к тому, что на рынок поступают «сырые» продукты. При этом конфиденциальность пользователей страдает, а непосредственно технологии требуют больше ресурсов, чем отдают.