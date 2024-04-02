Сегодня - День единения народов России и Беларуси.

В честь Дня единения народов России и Беларуси Сергей Лавров, главный дипломат Российской Федерации, отправил теплые слова коллеге из Беларуси, Сергею Алейнику. Лавров подчеркнул, что даже самые тяжелые времена, когда мы вспоминаем жертв войны и террора, только укрепляют нашу дружбу и решимость стоять бок о бок.

Лавров выразил уверенность в том, что вместе мы сможем противостоять вызовам, с которыми сталкиваемся, обеспечивая мир и благополучие наших народов. Он также отметил важность дальнейшего сотрудничества между нашими странами в различных международных организациях и пожелал Алейнику здоровья, счастья и профессиональных успехов.

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Это послание напоминает о крепких узах, которые связывают наши страны, и о том, как важно в сложные времена поддерживать друг друга.