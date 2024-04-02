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g1tarist
Популярность российских операционных систем выросла в полтора раза
Увеличение спроса на российски ОС связано с импортозамещением.

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В прошлом году российский рынок операционных систем (ОС) показал впечатляющий рост. По данным экспертов, его объем увеличился на 57%, достигнув отметки в 11,3 миллиарда рублей. Это значительно превысило ожидания аналитиков, которые предполагали рост до 10,4 миллиарда рублей.

Особенно вырос спрос на операционные системы среди крупных и средних предприятий. Так, даже несмотря на то что их не касаются требования о переходе на отечественное ПО, многие из них стали выбирать российские разработки. Основная причина – сложности с приобретением и обновлением лицензий на зарубежное программное обеспечение. Из-за этих проблем доля крупного и среднего бизнеса в общем объеме рынка ОС составила 10%.

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Эксперты уверены, что такая тенденция будет только усиливаться. Ведь до 2025 года все важнейшие информационные системы страны, включая государственные учреждения и банки, должны перейти на использование программного обеспечения российского производства. Это один из механизмов стимулирования импортозамещения.

При этом рынок российских ОС уже сейчас во многом сконцентрирован в руках нескольких крупных игроков. Так, на долю «Группы Астра» приходится целых 76% рынка, в то время как «Базальт СПО» и «Ред софт» занимают 11% и 10% соответственно.

Алексей Смирнов, руководитель «Базальт СПО», отмечает, что фактический объем рынка зарубежных ОС, которые поступают в Россию через параллельный импорт, может быть гораздо больше официальных цифр. Но точные данные установить сложно.

По прогнозам Strategy Partners, к 2030 году рынок ОС в России может вырасти вчетверо, до 72 миллиардов рублей. При этом основную его часть, около 63,8 миллиардов рублей, будут составлять продукты отечественных разработчиков. Также предполагается, что ежегодно на 18% будет расти доля так называемой "серой зоны" – лицензий Windows, приобретаемых через параллельный импорт, и пиратского софта.

Таким образом, рынок ОС в России демонстрирует бурный рост и перспективы для отечественных разработчиков. Это не только показатель успеха в сфере технологий, но и шаг на пути к самодостаточной информационной экосистеме.

#россия
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Разработчики мобильных приложений хотят адаптировать свои продукты под российскую ОС
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