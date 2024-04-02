Четвероногий робот ANYmal успешно преодолевает препятствия.

Исследователи из Швейцарии, работающие в ETH Zürich, создали настоящего "спортсмена" среди роботов - четвероногого механического помощника ANYmal. Этот робот освоил паркур и теперь может с легкостью преодолевать самые разные препятствия: перепрыгивать через пропасти, карабкаться вверх и вниз и даже приседать, чтобы пройти в труднодоступные места.

Разработчики впервые показали умения ANYmal еще в 2019 году, а недавно значительно улучшили его способности воспринимать движение и ориентироваться в пространстве. В 2023 году мир увидел трех роботов, которые тестировали на поверхностях, напоминающих Луну и Марс. Исследователи уверены, что такие умения пригодятся будущим марсоходам для обхода препятствий.

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В оснащение каждого из роботов входил лидар - специальный прибор для сканирования окружающей местности. Один из роботов, Scout, исследовал окружение с помощью камер, а другой, Scientist, анализировал химический состав материалов на поверхности с помощью специализированных инструментов.

Нововведения в управлении ANYmal позволили ему стать более маневренным и ловким. Робот научился самостоятельно выбирать маршруты и выполнять сложные маневры, благодаря чему смог прыгать на расстояние до одного метра и преодолевать различные препятствия.

Разработка робота - это сложная задача, которая требует тесного взаимодействия нескольких модулей: восприятия местности, планирования движений и навигации. Использование машинного обучения позволило ANYmal учиться на собственном опыте, что значительно расширило его возможности.

Команда исследователей также проверила, насколько хорошо ANYmal справляется с ходьбой по разнообразным поверхностям, включая лестницы и склоны. Однако перед роботом еще много вызовов, особенно когда речь заходит о навигации в неизвестной местности.

Вдохновленные успехами ANYmal, коллеги из Университета Иллинойса создали Ringbot - робота на одном колесе, который умеет балансировать при помощи выдвижных ног.

Эти разработки открывают новые горизонты не только в исследовании других планет, но и в повседневном использовании роботов для помощи в сложных условиях.