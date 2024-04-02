Так власти Нью-Йорка хотят избежать возможных травм пассажиров.

Компаниям, которые хотят испытать свои авто в Нью-Йорке, придется поделиться результатами предыдущих тестов. Им нужно будет рассказать не только о том, как часто водителям приходилось вмешиваться в управление, но и о всех случаях, когда что-то шло не так.

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До сих пор лишь нескольким компаниям, например, Waymo и Cruise, удалось успешно запустить свои беспилотные машины в США. Но дорога к массовому использованию оказалась не такой уж и простой из-за вопросов безопасности. В прошлом году в Сан-Франциско случился инцидент, когда автомобиль Cruise задел пешехода, после чего компанию даже временно остановили. А не так давно авто от Waymo столкнулось с велосипедистом.

Власти Нью-Йорка хотят избежать подобных ситуаций, потому настаивают на том, чтобы во время тестов в машине всегда был человек. Помимо этого, компании должны будут подробно обрисовать, как они набирают и обучают своих водителей, следовать самым современным стандартам безопасности и иметь чёткий план действий на случай сбоев в системе.

Эти меры предпринимаются не просто так – они помогут сделать испытания беспилотных автомобилей безопаснее для всех. И кто знает, может быть скоро поездки на автоматически управляемых машинах станут обычным делом!