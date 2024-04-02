Руководство Ubisoft заявляет, что это всё на благо компании.

Французский гигант в игровой индустрии, Ubisoft, объявил о сокращении 45 работников в рамках масштабной реструктуризации компании, начавшейся с этого года. Это стало частью большой волны изменений, которая затронула игровую индустрию, начиная с ноября прошлого года, когда было анонсировано увольнение 124 человек из канадской студии спецэффектов Hybride, а также из её международного ИТ-отдела. Эти меры направлены на улучшение эффективности работы всей компании, по крайней мере так говорит руководство.

Сокращения затронули глобальное издательское подразделение и подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В компании подчеркнули, что за последние месяцы команды тщательно анализировали возможности для оптимизации своих операций и усиления общей продуктивности, стремясь к успеху на долгосрочную перспективу.

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Ubisoft выразили особую благодарность всем работникам , попавшим под сокращение, за их большой вклад в развитие всей компании. Такие изменения являются частью глобальной тенденции в игровой индустрии, где за последний год было уволено более 10 с половиной тысяч человек. В первые три месяца 2024 года число увольнений достигло около 8 тысяч.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о закрытии студии Smilegate Barcelona, работники которой были уволены. Крупные игровые компании, такие как Nintendo, объявили о сокращении 120 работников на фоне предстоящего анонса новой игровой консоли. Some Affinity, известная поддержкой игр Halo и Call of Duty, впервые за 17 лет своей истории провела увольнение 25 работников. Sega также сообщила о продаже студии Relic Entertainment и планах сократить 240 работников в своих европейских филиалах.

Эти изменения свидетельствуют о значительном переосмыслении и адаптации стратегий в игровой индустрии, направленных на поиск новых путей для развития и успеха в изменяющемся мире технологий и развлечений.