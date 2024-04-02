Одним из заинтересованных участников инициативы является «Ростелеком».

Разработчики отечественных мобильных операционных систем активно обсуждают с Минцифры планы по обновлению требований к приложениям. Новые правила помогут приложениям лучше работать на российских ОС. В качестве «плюшек» для разработчиков предлагаются налоговые льготы и преимущества при госзакупках.





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Среди заинтересованных — «Ростелеком» с ОС «Аврора». Ряд других систем, например, Astra Mobile и Kaspersky OS, тоже в игре, многие из них работают на базе Android.

Венчурный фонд «Стриго Кэпитал» сообщает, что обсуждение идёт полным ходом. К апрелю ожидается утверждение новых правил для ПО, чтобы всё лучше «дружило» с разными ОС. В Минцифры говорят, что проект уже на стадии доработки.

Интересный момент: ещё не решено, какие именно ОС будут считаться «мобильными». Например, система от «Астры» работает только на планшетах. Это вносит определённую путаницу.

В реестре отечественного ПО уже более 20 тысяч названий, но только 200-300 из них — мобильные приложения. Похоже, что многие разработчики стремятся попасть в реестр ради налоговых льгот, ведь заказов на мобильное ПО не так много.