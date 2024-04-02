Мероприятие пройдет в апреле сразу в 16 городах разных стран, как в онлайн так и в оффлайн формате.

Тинькофф объявил о том, что скоро пройдет его ежегодный международный турнир по спортивному хакингу. Называется мероприятия — Tinkoff CTF (Capture the Flag).

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Это событие, направленное на специалистов в сфере IT по разных квалификациям, состоится 20-21 апреля. Будет проходить оно сразу в 16 городах России, Беларуси и Казахстану. Будет доступно оно всем желающим как онлайн, так и в офлайн формате.

На прошлогоднем мероприятии участвовало свыше 6800 человек. За символ турнира тогда был принят капибара. В этом же году появился новый символ — Гиперкуб. Он представляет собой набор головоломок из разных миров.

Задания для участников будут включать в себя различные аспекты хакерской экспертизы, такие как web-безопасность, защита мобильных приложений, криптография и т.д.

Среди прочего, участникам предлагается восстановить рецепт окрошки с веб-сайта её поклонников, "приручить" сверхразумного Кота Да Винчи и помочь детективу разгадать, кто взломал базу данных.

Команды участников должны будут состоять из трех человек для коллективной работы над заданиями. В рамках офлайн-формата будут организованы встречи с экспертами и другие интерактивные мероприятия.

Призовой фонд турнира — внушительный, целых 1.5 миллиона российских рублей. Чтобы поучаствовать, нужно успеть подать заявку на официальном сайте турнира до 19 апреля. Само соревнование начнется 20 апреля и продлится 36 часов.