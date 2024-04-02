Компания заявляет что может найти неточности даже в ChatGPT.

Google запустила новаторскую систему искусственного интеллекта, которую назвали Search-Augmented Factuality Evaluator (SAFE). Её целью является определение неточностей в данных, создаваемых другими моделями искусственного интеллекта, включая даже ChatGPT.

Используя поисковые запросы Google анализирует и подтверждает точность информации. Компания обещает кардинально улучшить качество подтверждения данных в таких областях, как наука, медиа, образование и деловая среда.



Благодаря этой технологии, можно будет повысить автоматизацию в проверке фактов, а это может привести к значительному снижению затрат и повышению качества исследований и анализа. Самое главное достоинство работы SAFE является скорость обработки информации по результатам поиска. Это помогает оперативно подтвердить достоверность данных, что может сказаться на скорости исследований и развития науки..



Ксения Ахрамеева, главный инженер-аналитик «Газинформсервиса», высказалась о важности этой системы и в такой сфере как защита IT-инфраструктур. Ксения указывает на то, что принципы ИИ, интегрированные в SAFE, уже доказали свою эффективность в выявлении угроз и укреплении безопасности информационных систем. Так, Google открывает новые перспективы в проверке информации, повышая лояльность пользователей и доверие к онлайн-данным.