Продажи растут по всем показателям.

По итогам февраля 2024 года, модель Chery Tiggo 7 Pro Max уверенно возглавила список самых востребованных у российских граждан автомобилей. Показатели продаж продукции бренда продемонстрировали существенное увеличение по сравнению с прошлым календарным периодом.

Количество проданных автомобилей марки Chery выросло до 9 933 штук, а показатель продемонстрировал впечатляющий рост на 45,4%. В течение первых 2-х месяцев текущего года российскими гражданами было приобретено 18 734 единиц, что выше на 51,7% в сравнении с прошлым периодом.

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Несмотря на столь внушительный прирост объемов реализованных автомобилей, среди всех присутствующих на отечественном рынке конкурентов Chery удалось занять только 4-е место. Производитель уступает основным конкурентам, а за год снижение доли оценено в 2%. Показатель достиг всего 10,2%, а ранее значение достигало уровня 12,2 %.

Согласно собранным специалистами АО «ППК» данным, наиболее популярным и востребованным у покупателей с российским гражданством был автомобиль Tiggo 7 Pro Max. В марте кроссовер был выпущен в двух новейших полноприводных комплектациях. Предпочтение такой модели в декабре 2023 года отдали 3 763 клиента, что в сравнении с февралем увеличилось в 3,9 раза.

Обладателем 2-го места среди несомненных лидеров российского авторынка досталось кроссоверу Chery Tiggo 4 Pro. За февраль было реализовано 2 767 транспортных средств, что превысило прошлые февральские показатели в 3,3 раза.

В первую «тройку» победителей также вошел 7-местный автомобиль полноприводного типа Chery Tiggo 8 Pro Max. За прошедший месяц было реализовано 1 129 машин, а снижение по сравнению с прошлогодними показателями зафиксировано в размере 1%.

С начала весны в российских регионах было объявлено о старте продаж автомобиля модели Chery Tiggo 4 Pro., а потенциальным покупателям была представлена обновленная версия. Название в виде «18 years edition» приурочили к торжественной дате, связанной с длительным присутствием бренда на отечественном рынке.

Внешнее исполнение легендарного автомобиля за последнее десятилетие практически не изменилось. Определенные нововведения коснулись отделки салона и используемых материалов. Существенно изменилось оснащение транспорта, которое стало более технологичным и передовым.